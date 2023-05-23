Vivo Y02T tanıtım tarihi belli oldu

Yakın zamanda teknik özellikleriyle ön plana çıkan Vivo Y02T modelinin tanıtım tarihi paylaşıldı.

Shiftdelete’nin haberine göre, Vivo, Y02T modelinde MediaTek tarafından üretilen Helio P35 işlemciye yer verecek.

Cihaz, gelecek hafta tanıtılacak.

OPPO A54 ve Samsung Galaxy A12 gibi modellerde karşımıza çıkan işlemcide 4 adet 2.3GHz ARM Cortex-A53 ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A53 çekirdek bulunuyor. 12nm teknolojisiyle üretilen işlemcide PowerVR GE8320 grafik arabirimi mevcut.

Vivo, yeni modelinde 6.51 inç boyuta sahip HD Plus ekran ile karşımıza çıkacak. Cihaz, uygun fiyatlı olması nedeniyle LCD IPS panel ile kullanıcılara sunulacak.