Vivo Y36 5G'nin özellikleri sızdırıldı. Fiyatı da belli oldu

Vivo'nun yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefonu Vivo Y36 5G'nin özellikleri sızdırıldı. Cihazın fiyatı da belli oldu.

Vivo Y36 5G'nin özellikleri sızdırıldı. Fiyatı da belli oldu

Editör: Ali ÖNCÜ

Vivo'nun kullanıcılarına sunduğu yeni özellikler belli oldu.

Fiyat/performans odaklı olduğu iddia edilen cihazın teknik özllikleri ortaya çıktı.

Vivo, Y36 ailesinde 4G ve 5G seçenekleriyle satışa sunulacak.

7nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.27 GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafik arabirimi tarafında ise Mali-G57 MC2 mevcut olacak.

Her iki cihazın da aynı ekran özelliklerine sahip olacağı ifade edildi.

Vivo, Y36 ailesinde 6.64 inç boyuta sahip FullHD Plus IPS ekrana yer verilecek.

FİYATI BELLİ OLDU

Vivo Y36 5G modeli, Avrupa pazarında 227 euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

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