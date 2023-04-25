Vivo Y36'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu

Vivo'nun son akıllı telefonu olan Y36 modelinin teknik özelikleri ve fiyatı belli oldu.

Vivo Y36'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu

91Mobiles'da yer alan bilgilere göre; yaklaşmakta olan Vivo Y36 4G’nin önümüzdeki ay ortaya çıkacağı belirtildi.

Rapora göre Vivo Y36 4G’nin 6,8 inçlik büyük bir LCD ekrana sahip olması bekleniyor, ancak yüksek yenileme hızına sahip olup olmayacağı henüz açıklanmadığı ifade edildi.

VİVO Y36'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Akıllı telefonun MediaTek Helio G99 işlemcisinden güç alacağı ve 8 GB RAM sunacağı da gelen bilgiler arasında. Ek olarak cihazın ek bir 8GB genişletilebilir RAM ile gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Kamerada ise Vivo Y36 4G’nin arkada 50MP birincil kameraya sahip olması bekleniyor, ancak diğer kamera sensörleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Akıllı telefonda 44W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh batarya ile birlikte gelecek denildi.

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