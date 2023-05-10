Vivo Y78 5G’nin özellikleri ve fiyatı açıklandı

Vivo, yeni akıllı cihazını ortaya çıkardı. Vivo Y78 5G'yi Çin'de tanıtıldı.

Donanımhaber’de yer alan biliglere göre, 8GB RAM 128GB depolama alanlı modelin fiyatı, 200 dolar civarında olduğu belirtildi.

8GB + 256GB ve 12GB + 256GB seçenekleri olacak ancak henüz fiyat açıklaması gelmedi. Telefonun siyah, mavi ve altın renk seçenekleri olacak.

VİVO Y78 5G ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,64 inç, Full HD+, 120 Hz, IPS LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 7020 (6nm)

Bellek: 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB (UFS 2.2)

Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil, 2MP f/2.4 derinlik sensörü

Ön kamera: 8 MP f/2.0

Boyut ve ağırlık: 164.06x76.17x7.98 mm, 190 g

Batarya: 5000mAh pil, 44w hızlı şarj

Yazılım: OriginOS 3, Android 13