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Vize krizi sonrası ABD’den açıklama geldi. Türkler uzun süre kuyruklarda bekliyordu

Türkiye’de ABD vizesi almak isteyenlerin bekleme sürelerinin uzunluğuyla ilgili ortaya çıkan sıkıntıyla ilgili ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:25
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:22
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Vize krizi sonrası ABD’den açıklama geldi. Türkler uzun süre kuyruklarda bekliyordu

Vize krizi sonrası ABD’den açıklama geldi. Türkler uzun süre kuyruklarda bekliyordu
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Büyükelçilik Sözcüsü Julie Eadeh, açıklamasında Türkiye'deki birçok başvuru sahibinin vize randevusu alabilmek için bekleme süresinin uzun olmasının yığılmalardan kaynaklandığını söyledi.

Artan vize taleplerini karşılamak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Eadeh, "ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir" dedi.

Eadeh, büyükelçiliğin yeni binasının hizmete girmesinin ardından rutin göçmen olmayan vize başvurularını başkentte yeniden başlatmaktan memnuniyet duyacaklarını da kaydetti ve vize başvurusu yapacak kişilere düzenli olarak çevrimiçi randevu sistemini kontrol etmelerini önerdi.

Eadeh, "Türkiye'de ABD vizesi için bekleme süreleri, ABD ile güçlü bağlara ve sağlam ekonomilere sahip diğer ülkelerde hizmet veren ABD büyükelçiliklerindeki vize bekleme süreleriyle benzerlik göstermektedir. ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu olarak, mevcut kaynaklarımızı Covid-19 nedeniyle randevularda yaşanan geçici yığılmayı azaltmaya tahsis etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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