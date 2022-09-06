Avrupa'dan fon alan gazetecinin vize başvurusu reddedildi. İki yüzlü Avrupa'nın yaptığı muameleye bak

Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı vize ambargosu artık gazetecilere de uygulanmaya başlandı.

Türkiye’nin tanınmış gazetecilerinden olan ve Galatasaray Lisesi mezunu Ruşen Çakır’ın Fransa vize talebi Fransa tarafından gerekçe sunulmadan reddedildiği iddia edildi.

Türkiye’nin tanınmış gazetecilerinden olan ve internette binlerce takipçisi olan bir haber kanalının da sahibi Ruşen Çakır, Fransa’nın vize talebini reddettiğini açıkladı.

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yanıt

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu; Çakır’ın yaptığı vize başvurusunun sonuçsuz kaldığına ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Başkonsolosluk, “Çakır’ın vize reddine maruz kalmadığını” belirtti.