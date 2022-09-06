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  • Avrupa'dan fon alan gazetecinin vize başvurusu reddedildi. İki yüzlü Avrupa'nın yaptığı muameleye bak

Avrupa'dan fon alan gazetecinin vize başvurusu reddedildi. İki yüzlü Avrupa'nın yaptığı muameleye bak

Galatasaray Lisesi mezunu, gazeteci Ruşen Çakır, “Ben, eşim ve oğlum için Fransa üzerinden yaptığımız Schengen başvurusu reddedildi” dedi. Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yanıt gecikmedi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 15:47
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 16:12
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Avrupa'dan fon alan Ruşen Çakır'ın vize başvurusu reddedildi İki yüzlü Avrupa'nın yaptığı muameleye bak

Avrupa'dan fon alan gazetecinin vize başvurusu reddedildi. İki yüzlü Avrupa'nın yaptığı muameleye bak
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Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı vize ambargosu artık gazetecilere de uygulanmaya başlandı.

Türkiye’nin tanınmış gazetecilerinden olan ve Galatasaray Lisesi mezunu Ruşen Çakır’ın Fransa vize talebi Fransa tarafından gerekçe sunulmadan reddedildiği iddia edildi.

Türkiye’nin tanınmış gazetecilerinden olan ve internette binlerce takipçisi olan bir haber kanalının da sahibi  Ruşen Çakır, Fransa’nın vize talebini reddettiğini açıkladı.

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yanıt

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu;  Çakır’ın yaptığı vize başvurusunun sonuçsuz kaldığına ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Başkonsolosluk, “Çakır’ın vize reddine maruz kalmadığını” belirtti. 

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Mehmet Tok
6.09.2022 16:39
Suriyelilere, Afganlara TC vatandaşlığını dağıttılar. Şimdi onlar Ege'den botla geçeceklerine vizeyle geçmeye çalışıyorlar. Olan gene benim vatandaşıma oluyor. 3.sınıf insan muamelesi görüyor.  
 
Mehmet Tok
6.09.2022 16:35
Bu vize eziyeti bizim için son derece onur kırıcı bir durum. Bir Avrupalı ülkemize bırakın pasaportu kimliği ile giriş yapabilirken biz vize bile alamıyoruz.  
 
Kara Kartal
6.09.2022 16:23
Yalancı kim?  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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