Türk pasaportuna suçlu, kaçakçı gibi Gri ülke muamelesi. Ünlü çift Meksika'da rezil oldu

Maceraname isimli Instagram fenomeni Nesibe Damar ve birlikte dünyayı gezdiği eşi Deniz Pehlivan Türk Vatandaşı oldukları için Meksika’ya alınmadı.

Instagram hesaplarından paylaşımda bulunan çift, Türkiye’nin gri listeye alınması nedeniyle Orta Amerika ülkelerinde bile büyü sıkıntı yaşadıklarını ve sürekli sorgulanma ile karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

"PASAPORTUMUZUN BU KADAR DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİNE ÜZÜLÜYORUZ"

Son olarak El Salvador’da bulunan ünlü çift Meksika’ya alınmadıklarını duyurdu.

Meksika'da yaptıkları bütün organizasyonun yandığını belirten çift, "Ama en çok pasaportumuzun bu kadar değersizleştirilmesine üzülüyoruz." ifadelerini kullandı.

Damar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde yaklaşık 10 bin Türk’ün kaçak yolla Meksika üzerinden ABD’ye geçtiğinin konuşulduğunu ve bu nedenle Meksika’nın Türkleri ülkeye almadığını belirtti.

Damar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Meksika bizi ülkeye almadı! El Salvador ‘dan Meksika’ya gidecektik. Bizi uçağa bile bindirmediler. Öylece havalimanında kaldık. E-vize ve Schengen olmasına rağmen, gidiş-dönüş biletimiz, konaklamalarımız olmasına rağmen almadılar.

Nedeni ise:

İki ülke arasındaki e-vize anlaşmasını şu an Meksika’nın tanımaması. Yani biz Meksika’dan gelenleri e-vize ile ülkemize alıyoruz ama onlar bizi almıyorlar. Gri listedeyiz çünkü…



Dünya turumuzda bu tarz sıkıntıları son 2 aydır çok yaşıyoruz. İnsana nasıl koyuyor. Şu an Avrupa aktarmalı uçuşlarda bile Türklerden vize isteniyor. Sadece aktarma yaptığınız için vize almak zorunda bırakıyorlar. Maddi manevi zarar!



Bizim Meksika uçak biletlerimiz, orada kiraladığımız araç, konaklama… Hepsi yandı. Ama en çok pasaportumuzun bu kadar değersizleştirilmesine üzülüyoruz.

Orta Amerika’da gezdiğimiz ülkelerin hepsi vizesiz olmasına rağmen bu tarz sıkıntılar yaşamak, o anki çaresizlik, çok kötü hissettiriyor. Doktor bile olsanız, şu an Türk vatandaşlarını Meksika’ya almıyorlar. Ya da saatlerce bekletip sorguya çekiyorlar. Umarım bu durum kısa sürede düzelir."

Ekim 2021’de Türkiye Uluslarası Kara Para Aklama ile Mücadele Örgütü FATF tarafından gri listeye alındı.