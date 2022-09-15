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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması: Tatildeki büyükelçilerin dönmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize sorununa ilişkin yaptığı değerlendirmelerde "Tatildeki büyükelçilerin dönmesini bekliyoruz. Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 17:40
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Mevlüt Çavuşoğlu Türk vatandaşlarının Avrupa ve ABD'de yaşadıkları vize problemi hakkında tatildeki büyükelçilerin dönmesini bekliyoruz dedi

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması: Tatildeki büyükelçilerin dönmesini bekliyoruz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da diploması muhabirleriyle bir araya gelerek vize sorunu ve dış politikadaki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet'ten Selçuk Böke'nin haberine göre Çavuşoğlu, önümüzdeki ay batılı büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek gerekli 'uyarıların' yapılacağını açıkladı. Çavuşoğlu, "Tatilde olan büyükelçiler vardı, onların dönmesini bekliyoruz. Bu ay içinde New York BM Genel Kurulu sonrasında olur. Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor. Vize mağduriyetlerine ilişkin ABD, Almanya dahil diğer birçok ülkeyle ilgili çeşitli örnekler var. İş insanlarımız var, doktorlarımız var" dedi.

“FUAR TARİHİNİN SONRASINA RANDEVU VERİYORLAR”

Amerika Birleşik Devletleri'nin (AB) vize işlemleri sürecini hızlandırdığını öne süren Çavuşoğlu, "Şimdi bir fuar var, oraya gidiyorsunuz davetlisiniz, başvuruyu yaparken de söylüyorsunuz bu fuara gideceğim diye, fuar tarihinin sonrasına randevu veriyorlar. Olacak iş değil. Bir önemli akademisyenimiz, bazen doktor olabiliyor, bazen tarihçi, herhangi biri de olabilir, bir sempozyuma, bir foruma, bir konferansa davet ediliyor, randevu tarihi o konferansın sonrasına veriliyor. Gitme sebebi de belli. Bu kadar açık, absürt örnekler var. Bunu bir düzene sokmamız lazım. Bu böyle gitmez. ABD yine hızlandırdı son zamanlarda gelen bilgilere göre, ama halen yetersiz ve bunun artık çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“YUNANİSTAN’IN RAHATSIZLIĞI TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ BİR AKTÖR OLMASI”

Yunanistan'a yüklenen Çavuşoğlu, "Yunanistan ile planlanmış bir görüşme yok. Böyle bir girişim de yok. Yunanistan’ın esas rahatsızlığı Türkiye’nin son zamanlarda çok önemli bir aktör olması. Önce Libya ile Deniz Yetki Alanları Anlaşmamızı imzaladık. Arkasından kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirledik. Buraya bir buçuk yıldır hiçbir gemiyi sokmadık. Bunlara, Yunanistan’ın, Rum kesiminin, üçüncü ülkelerin gemileri de dahil. 9 defa bunu delme girişiminde bulundular. Bu girişimlerin hepsini diplomatik çaba ve sahadaki tedbirlerle engelledik. Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor" şeklinde konuştu.

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Batandaş
15.09.2022 17:48
O bazı ülkeler hangileri? Vizeleri konsoloslar vermiyor mu? Ayrıca büyükelçiler gelse bile hükümetlerinden bağımsız mı karar verecekler  
 
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