Vize randevularında büyük vurgun. 700 Euro verene ertesi gün vize randevusu

Shengen vizesi...Türklerin Avrupa açılmak için alacağı vize...Aslında tam bir baş belası...Kimi ülkeler o vizeyi vermemek için her yola başvuruyor. Kimi tapu istiyor...Kimi kırmızı kar yağdırırsan vize veririm diyor. Son dönemde iyice shengen vizesi almak büyük dert oldu. Hep sorun hep sorun...

Gazeteci Taylan Büyükşahin hem paylaştı hem de TC Lira'daki yazısına bu konuyu taşıdı. Büyükşahin'e göre shengen vizesinde yolsuzluk olduğunu iddia etti. Ve hatta 700 euro verene VIP vize adı altında ertesi gün vize verildiğini yazdı

Taylan Büyükşahin'in paylaşımı şöyleydi.

"Bu da bize nasip oldu.

Vize randevularına yolsuzluk bulaştı!

En az 25 milyon Euro'luk avanta.

700 Euro verene, ertesi gün vize randevusu!

Çark nasıl işliyor? İşin içinde kimler var?"

Taylan Büyükşahin köşe yazısına bu konuyu da taşıdı.

Yazısında Türkiye'nin yaşadığı vize probleminin utanç verici bir boyuta taşındığını belirten Büyükşahin, vize randevusunu bile bulmanın zorluğunu anlatarak, red oranlarının yüzde 20 seviyerinin üzerine çıktığını belirtti.

Büyükşahin'e göre Bir yerde sıkıntı ve engeller artıyorsa, orada “fısıltılar” mutlaka artıyor. Yazıda işte bu fısıltıya da cevap verildi. İddiaya göre “500-700 Euro verirseniz size bir hafta içinde vize randevusu alırız” diyorlar.

Hep yazıldı, 2-3 ay Avrupa'ya vize randevusu yoktu, Amerika'ya 2026 mart ayına randevi veriyordu. İş insanı, öğrenci, turist kim olursa bu sorunu yaşadığını yazısında belirten Büyükşahin, bunun "VIP vize hizmeti" adı altında halledildiğini iddia etti.

Büyüşahin'e göre bu işlerde tarife de var. İtalya 650 euro, Hollanda 450 Euro, Macaristan 450 euro, Yunanistan 400 euro.

Kısacası 160 ile 180 euro arasında değişen ücretler parayı bastırınca hem süre kısalıyor hem de vize geliyor.

Ranta dikkat çekilen yazıda Türkiye'den vize başvurusu yapan kişi sayısının 1 milyon 55 bin olduğu belirtildi. Yazıda, Türklerin vize başvurusuna ödediği paranın 85 milyon Euro‘yu buldu belirtilirken, mali boyutunun tam rakamları da açıklandı.

*Son 10 yılda Avrupa ülkelerine toplamda ödediğimiz vize başvuru ücreti 550 milyon Euro‘yu geçti.

* Aracı kurumlara 40 milyon Euro hizmet bedeli ödenmiştir.

*Günümüzün kuruyla 1,4 milyar TL!

Yazıda aracı kurumlara konsolosluklardan ne kadar vize randevusu kotası koyduğunun bilinmediği belirtilirken, kolaylıkla “kota bitti, sıra yok, sistem açılmıyor, 3 ay sonraya gün var” gibi yanıtların geldiği kaydedildi.

Taylan Büyükşahin'e göre tam burada dananın kuyruğu kopuyor. İşte devreye “VIP vize” teklifi Türklerin karşısına çıkıyor.

Türkiye'den vize başvurusu yapan 1 milyon kişinin sadece yüzde 5'inin bu yolla VIP vize işlemi gerçekleştirdiğini düşünürsek, 50 kişinin ortalama 500 eurodan 25 milyon euroluk bir avanda oluşuyor.