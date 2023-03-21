﻿4 takım küme düştü

Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftanın sonunda A ve B Grubu'nda puan cetvelinin ilk dört sırasındaki Milas Belediyespor, Rest Property Alanya Belediyespor, Saint Joseph, Ürgüp Spor, Çorum Belediyespor, Akkuş Belediyespor, Niksar Belediyespor ve Yenişehir Belediyespor yarı final etabına yükseldi.

Puan cetvelinin son iki basamağında yer alan Hekimoğlu GCT BVİ, Okyanus Koleji, Solhan Spor ve Develi Belediyespor ise lige veda eden takımlar oldu.