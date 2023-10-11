Voleybol antrenörü tacizden gözaltına alındı

Silivri Çağrıbeyspor Kulübü Voleybol Antrenörü Umut Tilev, cinsel taciz iddiası ile gözaltına alındı.

Voleybol antrenörü tacizden gözaltına alındı

Supersilivri.com sitesinin haberine göre, İstanbul’un Silivri ilçesinde voleybolda büyük başarılar kazanan Çağrıbeyspor Kulübü, cinsel taciz iddialarıyla çalkalanıyor.

Kulüp antrenörü ve aynı zamanda Çağrıbey Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Umut Tilev’in, lise öğrencisi sporcu bir kızı taciz ettiği iddia edildi. Kız öğrenci tarafından ortak Whatsapp grubunda ayrıntılarıyla anlatılan olay sonrasında öğrencinin ailesi de konuya tepki gösterdi.

ADLİYEYE SEVKEDİLECEK

Umut Tilev, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla akşam saatlerinde gözaltına alındı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde kız öğrencilerin ifadelerinin alınması işlemi halen devam ediyor. Tilev’in gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ekran-goruntusu-2023-10-11-143033.png

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Artvin'in yüksek kesimleri beyaza büründü Gündem
Artvin'in yüksek kesimleri beyaza büründü
Milyon dolarlık soru: Hamas’ın kurucusunu İsrail niye serbest bıraktı? Ortadoğu’da hiçbir şey görüldüğü gibi değildir Gündem
Milyon dolarlık soru: Hamas’ın kurucusunu İsrail niye serbest bıraktı? Ortadoğu’da hiçbir şey görüldüğü gibi değildir
MasterChef All Star Bafra pidesi nasıl yapılır? Samsun Bafra pidesi tarifi için malzemeler neler? Gündem
MasterChef All Star Bafra pidesi nasıl yapılır? Samsun Bafra pidesi tarifi için malzemeler neler?
Şeker pancarında taban fiyat talebi: 16 polar için yetersiz Ekonomi
Şeker pancarında taban fiyat talebi: 16 polar için yetersiz
TRT'nin iddialı dizisi final yapıyor. Hayatımın Neşesi dizisinin son bölüm tarihi belli oldu Gündem
TRT'nin iddialı dizisi final yapıyor. Hayatımın Neşesi dizisinin son bölüm tarihi belli oldu
Gazze kuşatıldı. Ölüm kapanı kamerada Dünya
Gazze kuşatıldı. Ölüm kapanı kamerada