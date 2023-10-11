Voleybol antrenörü tacizden gözaltına alındı

Supersilivri.com sitesinin haberine göre, İstanbul’un Silivri ilçesinde voleybolda büyük başarılar kazanan Çağrıbeyspor Kulübü, cinsel taciz iddialarıyla çalkalanıyor.

Kulüp antrenörü ve aynı zamanda Çağrıbey Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Umut Tilev’in, lise öğrencisi sporcu bir kızı taciz ettiği iddia edildi. Kız öğrenci tarafından ortak Whatsapp grubunda ayrıntılarıyla anlatılan olay sonrasında öğrencinin ailesi de konuya tepki gösterdi.

ADLİYEYE SEVKEDİLECEK

Umut Tilev, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla akşam saatlerinde gözaltına alındı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde kız öğrencilerin ifadelerinin alınması işlemi halen devam ediyor. Tilev’in gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.