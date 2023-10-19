18 yaşındaki zihinsel engelli akrabasını taciz etti! Kimse inanmadı, tacizin ses kaydı ortaya çıktı

Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde yaşayan, 6 yıl önce alınmış ‘hafif derecede zihinsel engelli’ raporu bulunan S.E., 2022 Mayıs ayında okula gitmek için bindiği minibüste akrabası da olan Zeynel Yıldız’ın istismarına uğradı. S.E. yaşadıklarını yakınlarına anlattı. Ancak yakınları S.E.’ye inanmadığı için şikayetçi olamadı. Zeynel Yıldız’ın cinsel istismarları devam edince S.E., yaşananları kayda alarak yakınlarına dinletti. S.E.’nin bir yakını ses kaydı ile savcılığa şikayette bulundu. Çocuk İzlem Merkezi’nde ifadesi alınan S.E. yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine Zeynel Yıldız, 20 Aralık 2022’de gözaltına alındı.

SESİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ, İÇERİĞİNİ REDDETTİ

Zeynel Yıldız ifadesinde, S.E.’yi hayvanlarını getirip götürürken gördüğü zamanların olduğunu, S.E.’nin iddialarını kabul etmediğini, köyden Hozat'a servis ile gidip gelirken S.E. ile bazen denk geldiklerini, ancak bu süreçte her zaman servisin dolu olduğunu, kesinlikle S.E.’ye yönelik araç içerisinde dokunma ve benzeri eylemleri olmadığını, zaten böyle bir şeyin olması halinde araç içerisindekilerin de olaya şahit olacaklarını söyledi. Zeynel Yıldız, S.E.’nin telefonu ile aldığı ses kaydındaki Zeynel Amca diye bahsettiği kişinin kendisi olduğunu, o gün hayvanlarını akşam üzeri eve götürdüğü sırada S.E.’yi bahçelerinin yanında gördüğünü ve S.E.’nin kendisine görüşme teklifinde bulunduğunu, kendisinin ise kabul etmediğini, ses kaydındaki konuşma içeriğini reddettiğini ifade etti. Zeynel Yıldız, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL İÇERİKLİ SÖYLEMLERDE BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Zeynel Yıldız hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ‘Çocuğun cinsel istismarı suçu’ndan ceza istendi. İddianamede yer alan ses kaydının çözümlemesinde Zeynel Yıldız’ın S.E.’ye yönelik cinsel içerikli söylemlerde bulunduğunun tespit edildiği, şüpheli tarafından içerikteki kişinin kendisi olduğu kabul edilen ses kaydının, mağdurla şüpheli arasında, mağdurun iftira atmasını gerektirir bir husumet bulunmaması hususlarıyla değerlendirildiğinde, şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve olay tarihi itibarıyla 18 yaşından küçük olan mağdura sarkıntılık düzeyini aşacak şekilde farklı zamanlarda birden fazla kez vücuduna dokunarak eylemlerde bulunmak suretiyle üzerine atılı “Çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediği yönünde, hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu kaydedildi. S.E. hakkında hazırlanan adli değerlendirme raporu bulgusu da iddianameye girdi. Raporda, S.E.’nin, 'yaşına uygun fiziksel görünüm ve sözel beceri düzeyinde olduğu, ifadelerinin tutarlı olduğu, özel bölgelerinin, iyi kötü dokunmanın, mahremiyet bilincinin bulunduğu' bilgisi yer aldı.

‘SANIĞIN SAVUNMAYA YÖNELİK HER AŞAMADA FARKLI BEYANLARI MEVCUT’

Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Zeynel Yıldız, ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün, davanın karar duruşması görüldü. Mahkemede taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık Zeynel Yıldız yer almadı.

Sanığın istismardan ceza alması gerektiğini belirten S.E.’nin ailesinin avukatı, “Müvekkilimin beyanları bütün aşamalarda istikrarlı ve herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Aksine sanığın savunmaya yönelik her aşamada farklı beyanları mevcut. Bu tür dosyalarda görgü tanığı aramak, hayatın olağan akışına aykırıdır. Elazığ Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından verilen görüşme raporu da istismarı doğrular niteliktedir. Dolayısıyla biz sanığın farklı zamanlarda birden çok kez cinsel taciz ve cinsel istismar suçlarında hüküm veren eylemlerde bulunduğunu ve bu yönlü de cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık Zeynel Yıldız'ın avukatı yaptığı savunmada, çocuğun yaşadığı durumu uzun süre anlatmamasının istismar olmadığına kanıt olduğunu ileri sürerek müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme, savunmaların ardından Zeynel Yıldız'a, ‘cinsel taciz’ suçundan 10 ay hapis cezası verdi.