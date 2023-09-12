Voleybolcu kızları Yunan kazansaydı diyenlerin neden hedef aldığı ortaya çıktı. Her şey bu videoda saklı

Filenin Sultanları’nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanması sonrası coşkulu şekilde 10. Yıl Marşı’nı söylediği anlar tekrar gündem oldu. Atatürk’ün kızlarının her başarısını marşlarla kutlaması ve Türk demesi Yunancıları kahretti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Voleybolcu kızları Yunan kazansaydı diyenlerin neden hedef aldığı ortaya çıktı. Her şey bu videoda saklı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan’ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

İktidar trolleri ve “Keşke Yunan kazansaydı” diyen sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu destekçileri maç öncesi Sırbistan’ı desteklerken, maç öncesi ve sonu da Filenin Sultanları’nı hedef aldı.

Atatürk'ün kızları Filenin Sultanları'nın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanmasının ardından coşkulu şekilde 10. Yıl Marşı söylediği anlar tekrar gündem oldu.

Filenin Sultanları, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyat vizesi elde etmişti.

Tüm eleştiri ve saldırılara rağmen Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, İstiklal Marşı’nı dünyaya dinletti.

Kupa seramonisinde İstiklal Marşı’nın okunduğu esnada trollerin ve Yunancıların en çok hedef aldığı Ebrar Karakurt gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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