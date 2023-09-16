Filenin Sultanları kafirdir izlemek günahtır. Cami skandal konuşma. Anons son ses sokağa verildi

İstanbul Eminönü'ndeki bir camide söylenen "Filenin sultanları kafirdir, izlemek günahtır, bir de alkış tutuyorsunuz" ifadeleri sokaktan dahi duyuldu. Görüntülere tepki yağdı.

Filenin Sultanları kafirdir izlemek günahtır. Cami skandal konuşma. Anons son ses sokağa verildi

Odatv'nin haberine göre, Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'yi sevince boğan Filenin Sultanları olarak anılan kadın voleybol milli takımımıza Eminönü'nde bulunan Elhaç Timurtaş Cami'de bir imam da tepki gösterdi. İmam "Filenin sultanları kafirdir, izlemek günahtır, bir de alkış tutuyorsunuz. Bu kadınlar Müslümanlığı törpülüyor" dedi.

Kadın voleybol milli takımımız Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’yi sevince boğarken, bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Sırbistan'ı yenerek altın madalya ile Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları, bazı çevrelerin hedefi olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Filenin Sultanları'na pek çok kesimden tepki gelirken, bunlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirlerinden olan Adnan Üstün'dü.

Üstün'ün geçtiğimiz yıllarda Filenin Sultan'larına ilişkin "Kalkıp da bacağı baldırı açık, 18-20 yaşlarındaki kızları voleybol maçlarının milletin önünde seyrettirip, batının kültürüyle giydirip, milli takım diyeceksin, bilmem nerenin sultanı diyeceksin. Ayıptır, günahtır" ifadeleri kullandığı ortaya çıkmıştı.

Son olarak bugün de İstanbul Eminönü'nde bulunan Elhaç Timurtaş Cami'de bir imamın Filenin Sultanları'nı hedef aldığı ortaya çıktı. İstanbul duysun isimli Instagram hesabının paylaştığı görüntülerde hutbe okuyan imamın Filenin Sultanları'na ilişkin "Filenin sultanları kafirdir, izlemek günahtır, bir de alkış tutuyorsunuz. Bu kadınlar Müslümanlığı törpülüyor" dediği duyuldu.

"Hani sporcusunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyordunuz" diyerek söze başlayan imam "Böyle mi oluyor ahlak? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Filenin Sultanları... Bir de sultan oldu. Böyle bir saçmalık yok ya. İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte. Sen harama şak şak yapıyorsun. Ooo ne güzel ya... Allah yasaklamış kardeşim. Spor yap, yapılır. Başörtülü futbolcuymuş... Futbolun batsın, başörtülü futbolcu mu olur ya" ifadelerini kullandı.

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