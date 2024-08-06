Voleybolcu kızların ağladığı an. Elif'in yaptığı harekete bakın

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Voleybolcu kızların ağladığı an. Elif'in yaptığı harekete bakın

Filenin Sultanları Olimpiyatta Elif Şahin’in son sayısı ile yarı finale çıktı. Türk spiker maç bitti diye bağırırken kalp krizi geçiriyordu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin karşısında adeta tarih yazdı.

Filenin Sultanları Çin’i, 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk kez yarı finale yükseldi.

ELİF'İN SAYISI İLE MAÇ BİTTİ

Galibiyet Elif Şahin’in son sayısı ile geldi. Türk spikerin maç bittiğindeki sevinci sosyal medyaya damga vurdu.

Spikerin büyük sevinçle bağırarak “Elifff, bitti maç, bitti maç, yarı finaldeyiz, Çin’i deviriyoruz. Yarı finaldeyiz. 15. Sayıyı alıyoruz. Gerçekten muhteşem, Çin’i deviriyoruz gözyaşlarıyla…” dediği duyuluyor.

VOLEYBOLCU KIZLAR AĞLADI

Yarı finale yükselen Filenin Sultanlarının büyük sevinç yaşadığı birbirlerine sarıldığı ve ağladığı görüldü.

Millilerimiz Çin'i eledi ve İtalya - Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Öte yandan A Millilerde Melisa Vargas, bulduğu 41 sayıyla yıldızlaştı.

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