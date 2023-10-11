Voleybolda dev final. Vakıfbank ve Fenerbahçe Şampiyonlar Kupası için sahada

Kadın voleybolunda milli mesai sona erdi.

Milliler, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.

Öte yandan AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde bugün Fenerbahçe Opet ile VakıfBank saat 19:00'da karşılaşacak.

EN ÇOK GALİP ECZACIBAŞI

Organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan takım Eczacıbaşı Dynavit oldu. Turuncu-beyazlılar, ilki 2010 - 2011 sezonunda olmak üzere 5 kez kupayı müzesine götürdü. Eczacıbaşı, bu başarıyı üst üste 3 kez elde eden tek kulüp olarak da dikkat çekiyor. Turuncu beyazlı ekibi 4'er kez zirveye çıkan Fenerbahçe Opet ve VakıfBank takip ediyor.

KAZANAN TAKIM REKORA ORTAK OLACAK

2023-2024 sezonunda şampiyon olan takım, Eczacıbaşı ile rekoru paylaşacak. 14'üncüsü

gerçekleştirilecek Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şu ana kadar 3 farklı kulüp mutlu sona ulaştı. Daha önceki 13 turnuvada Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve VakıfBank zirveye çıkmayı başardı. Bu organizasyonların tamamı İstanbul takımları arasında oynandı.