Süper Lig'in yıldızına acı haber

Kaynak: AA
Süper Lig'in yıldızına acı haber
Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK'de Kamerunlu futbolcu Nicolas N'koulou'nun kardeşi Mbarga Francis vefat etti.

Gaziantep FK'nın tecrübeli futbolcusu Nicolas N'Koulou, aldığı acı haberle sarsıldı.

Kamerunlu futbolcunun kardeşi vefat etti.

Kulübün sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Francis'in vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vefatın ardından N'koulou'ya kulübümüzce izin verilmiş olmasına rağmen oyuncumuz büyük karakter örneği sergileyerek karşılaşmada takımını yalnız bırakmak istemediğini ifade etmiştir.

Defin ve cenaze işlemleri için Nicolas N'Koulou pazartesi günü ülkesi Kamerun'a gidecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, başta futbolcumuz olmak üzere kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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