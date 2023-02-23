Deprem nedeniyle ara verilen Sultanlar Ligi başlıyor. İşte program

Durdurulan ligler bu hafta başlıyor. Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin maç programları belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde 18. hafta maçları 4 Mart Cumartesi günü yapılacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 19. hafta mücadelesi ise 3 Mart Cuma günü oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak. Ligdeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 5 Mart Pazar günü oynanacak.



Voleybol liglerinde maç programları şöyle:



Sultanlar Ligi



4 Mart Cumartesi:



14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Türk Hava Yolları (Adana ASKİ)



14.00 Kuzeyboru-Bolu Belediyespor (Aksaray)



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14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)



15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sigorta Shop (Mimar Sinan)



15.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)



15.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank)



17.30 PTT-Fenerbahçe Opet (Başkent)



Efeler Ligi



3 Mart Cuma:



13.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)



5 Mart Pazar:



13.00 Cizre Belediyespor-Spor Toto (Şırnak)



16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Cengiz Göllü)



16.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)



16.00 Altekma-Develi Belediyespor (İzmir Atatürk)



6 Mart Pazartesi:



14.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Başkent)