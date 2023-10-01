Volkan Demirel 'Bunlar söylemek istemediğim şeyler' diyerek açıkladı: Flaş sözler

Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, lige namağlup devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Demirel, maçın ardından BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, alınan 1 puanın kendisini mutlu etmediğini belirtti.

Oyun olarak birbirinin açığını yakalamak isteyen iki takımın mücadelesi olduğunu aktaran Demirel, Sivasspor'un son dakikalarda biraz daha galibiyete yakın taraf olduğunu ifade etti.

Demirel, Rivas'ın direkten dönen topu ve Ömer'in şutu haricinde pozisyonlarının olmadığını dile getirerek, "Neticesinde kazanmak istediğimiz ama kazanmak isteğiyle beraber ortaya koyduğumuz futbolun karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Sivasspor skora daha yakın taraftı, iki takımı da tebrik ediyorum." dedi.

Bir gazetecinin alınan beraberliğin yorgunlukla ilgisinin olup olmadığını sorması üzerine Demirel, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman sebeplerin arkasına sığınmak istemiyorum. Değişik saatlerde maç oynamamız, bu saatlere dikkat edilmesini istiyoruz. Ama ben bunlara sığınmıyorum. Bize bir program veriyorlar, bizde bu programa uymak zorundayız. Bunlar tamamen benim söylemek istemediğim şeyler, ama siz sorduğunuz için cevap veriyorum. Tabii ki her yönden zorlanıyoruz. Şimdi tabii ki ben burada anlatarak sizleri sıkmak istemiyorum, ama zorluklarla mücadele ediyoruz. Ama biz bununla mücadele edemeyiz diye bir durumda da değiliz. Zorluklarla beraber bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar yaptığımızı düşünüyorum. Yapmaya devam edeceğiz. Belki daha iyi yerlere geleceğiz, planımız, projemiz, düşüncemiz bu."

Hatayspor'un maçlarını Mersin'de oynadığını anımsatan Demirel, "Trabzonspor ile Mersin'de oynadık. Mersin'den kalkıp buraya direkt de gelebilirdik, ama biz İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'dan tekrar buraya uçuyoruz. Şimdi tekrar İstanbul'a geri döneceğiz. Konyaspor maçı için Mersin'e gideceğiz." diye konuştu.

Demirel, çok seyahat etmelerinin takımı yorduğunu ve planlamalarını aksattığını ifade etti.

Bahanelerin arkasına sığınmayacaklarını söyleyen Demirel, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bizim hedefimiz bu sene başka, bizim hedefimiz ne? Tabii ki futbol anlamında sahada bir organizasyon kurmak veya sıralamada üst sıralara çıkmak. Ama benim bu seneki hedefim depremzedelere umut olmak. Onları bugün saat 13.30 iken televizyon başına getirmek. Biraz olsun o durumdan çıkarmak. Geçen hafta Trabzonspor'u yendiğimizde Hatay'dan bana görüntüler geldi. O görüntüler gerçekten hani ne şampiyonluğun karşılığı ne de bir maçın galibiyetinin karşılığı. Benim tek derdim, tek isteğim onları o ortamdan biraz olsun uzaklaştırabilmek."

(AA)

