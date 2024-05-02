Volkan Demirel istifa etti

Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor ile beklenen sonuçları elde edemeyen Volkan Demirel, görevinden ayrılma kararı aldı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Demirel istifa talebini kulüp yönetimine iletti.

Tribünlerin İstifa Çağrılarına Yanıt

Antalyaspor maçının ardından yükselen istifa çağrılarına ilişkin Demirel şunları söylemişti: "İstifa etmeyi düşündüm, belki de etmeliydim, ancak şu anda takımı yalnız bırakmak istemiyorum. Eğer 'git' derlerse saygıyla ayrılacağım. Ancak, sezon boyunca verdiğimiz mücadeleyi, bu ekiple ve futbolcularla sürdürmeye devam edeceğim. Sonraki dört maçta da elimizden geleni yapacağız.

Sonuç ne olursa olsun, burada dimdik duracağım. Çünkü bu oyuncular, her türlü zorluğa rağmen mücadele etmeye devam ediyorlar ve bu yüzden saygıyı hak ediyorlar."