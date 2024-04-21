Volkan Demirel'in büyük hatası. 'Hatayspor'a pahalıya patladı' diyerek açıkladı

Son 8 haftada sadece 1 galibiyet alan Hatayspor için Antalyaspor maçında alınacak 3 puan "umut" olacaktı.

3-0'lık İstanbulspor yenilgisinin moral bozukluğuyla sahaya çıkan Hatayspor maça iyi başlayan taraf oldu. Art arda ataklar geliştiren Volkan Demirel'in ekibi kaleci Leite engeline takıldı.

14. dakikada Matondo'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Leite, topu kornere gönderdi. 24. dakikada Strandberg'in ceza sahasından şutunda, kaleci Leite yine gole izin vermedi.

Ancak Hatayspor yoğun baskısı sonucunda beklediği gole kavuştu. 26. dakikada Rivas'ın şutunda top Ömer Toprak'tan döndü. Altıpas önünde Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan filelerle buluşturdu: 0-1

Hatayspor için 60. dakikaya kadar her şey çok iyi gidiyordu. Maçı kazanmaya yakın olan taraftı. Ancak bu dakikadan itibaren anlamsız bir şekilde geriye yaslandılar. Volkan Demirel'in kararı mı yoksa futbolcuların ligde kalma adına skoru korumak için içgüdüsel olarak yaptıkları bir hata mıydı bilemiyorum.

Bu bölümden sonra ev sahibi Antalyaspor sağlı sollu ataklar geliştirdi. Golün ilk sinyali 63'te geldi. Saphuri'nin boş pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 4 dakika sonra sahneye Buksa çıktı. Sağdan ortalanan topa iyi bir kafa vuruşuyla skoru dengeledi.

Volkan Demirel maça 72. dakikada müdahale etti. Ömer Faruk, Kamil Ahmet ve Mendes'i kenara alan Demirel, Görkem, Doğukan ve Kerim Alıcı'yı taze kan olarak sahaya sürdü.

Ancak bu da çare olamadı. 90+2'te Bytyqi ceza sahası dışından öyle bir vurdu ki, kaleci Erce çaresiz kaldı.

Antalyaspor bu galibiyetle puanını 45'e yükseltirken, Hatayspor 33 puanda kaldı. 18. sırada yer alan Volkan Demirel'in ekibi ateşle oynuyor. Süper Lig'de tutunmaları için bir an önce toparlanmaları şart.