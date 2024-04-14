Hatayspor son sıradaki İstanbulspor'dan 3 yedi. Kendini ateşe attı

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Hatayspor son sıradaki İstanbulspor'dan 3 yedi. Kendini ateşe attı
Süper Lig'in son sırasında yer alan İstanbulspor, Hatay deplasmanından 3 golle çıktı.

Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaştı.

Volkan Demirel'in öğrencileri, mücadeleyi 3-0 kaybederek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

İstanbulspor'a 3 puanı getiren golleri 68'de Loshaj, 71'de Mamadou ve 87'de Vefa Temel attı.

Diğer taraftan konuk takımda Jackson, 14. dakikada kullanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Hatayspor, 33 puanla küme hattının bir üst sırası olan 17. sırada yer aldı.

İstanbulspor ise 16 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

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