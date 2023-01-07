7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor'dan hakem tepkisi: Volkan Demirel isyan etti

Hatayspor'dan hakem tepkisi: Volkan Demirel isyan etti

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, "İki puanı kaybettiğimiz için üzgünüm." ifadelerini kullanırken hakeme tepki gösterdi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 20:53
Takip Et

Volkan Demirel isyan etti: Hatayspor'dan hakem tepkisi

Hatayspor'dan hakem tepkisi: Volkan Demirel isyan etti
+
Aa
-

Volkan Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıklarını ve ataklarla pozisyon bulduklarını söyledi.
Karşılaşmanın 60. dakikasından sonra Antalyaspor'un bir puana razı olduğunu aktaran Demirel, kendilerinin de kazanmak için çalışan ve mücadele eden takım olduğunu belirtti.
Oyunun kendisi için memnun edici olduğunu vurgulayan Demirel, "Fenerbahçe mağlubiyeti ve üç tane beraberliğimiz var. Değerlendiremeyince de bir puana maruz kalıyorsunuz. İki puanı kaybettiğimiz için üzgünüm. Şu an bu maçın 2 puanı, Ümraniye maçındaki 2 puan ve Giresun maçındaki 2 puan olsa konum olarak da kafa olarak da çok daha rahat bir yerde oluruz ama futbol bu yüzden güzel. Biraz acısını çekeceğiz. Daha sonra da inşallah sefasını süreceğiz." ifadelerini kullandı.

"GÖRMÜYORLAR"

Maçta bir pozisyondaki tepkisi üzerine hakemin kendisine sarı kart verdiğini hatırlatan Demirel, bu tarz tepkileri hakemlerin hoş görmesi gerektiğini savundu.
Büyük emekler verdiklerini ve bunun karşılığını almak istediklerini dile getiren Demirel, şunları kaydetti:
"Aynı pozisyonu onlara vermiyorsan ve bana veriyorsan ben 'Aynısı' diye bağırıyorsam buna sarı kart göstermememiz lazım. Biraz daha futbolcu, teknik adam tarafından bakılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir pozisyonda bize taç verdi ama taç Antalyaspor'un ve ben 'Nuri taç sizin.' dedim. 'Doğru söylüyorsun abi ama görmüyorlar.' dedi. Yani görmek lazım. Orada kulaklık var. VAR'dan uyarmak lazım. Ben demiyorum ki benim yaptığım her şey doğru. Ama lütfen rica ediyorum. Bizim istediğimiz sadece doğru kararlar, doğru yönetim, başka bir şey yok. Zaten doğru karar verirseniz biz size ne diyeceğiz ki?"

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

serkan ege
7.01.2023 21:24
nuri şahin senin neyine abi desin be?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
7
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'dan basın mensuplarına: Lütfen bizlere karşı eleştirinizi yapın
﻿DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'dan basın mensuplarına: Lütfen bizlere karşı eleştirinizi yapın
﻿DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'dan basın mensuplarına: Lütfen bizlere karşı eleştirinizi yapın
﻿Bursa'da faciadan dönüldü
﻿Bursa'da faciadan dönüldü
﻿Bursa'da faciadan dönüldü
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.