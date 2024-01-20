Volkan Demirel kararını açıkladı. 3-0 yenildikleri maçtan sonra duyurdu

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Volkan Demirel kararını açıkladı. 3-0 yenildikleri maçtan sonra duyurdu
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kasımpaşa'ya 3-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hatayspor'un Kasımpaşa'ya 3-0 yenildiği karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Volkan Demirel, istifa edip etmeyeceği konusundaki kararını açıkladı.

Demirel, kararını "Sezon sonuna kadar buradayım" diyerek açıkladı ve "Daha önce bırakmak aklımda vardı ama artık yok. Ancak yönetimin alacağı bir karar olursa da saygı duyarım. Takımı bu girdaba ben soktuysam çıkarmak için de elimden geleni yaparım" ifadelerini kullandı.

Demirel, rakibin kazandığı taç atışını 10 metre ileriden kullandığını ve gol yediklerini belirterek, "Maç orta saha değil de, yayın üzerinden başlayabilir mi? Taç da nereden atıldıysa oradan başlamalı. O golü yedik. Sonra çevirmesi zor oluyor" dedi.

Transferle ilgili de konuşan Demirel, yeni oyuncular alarak havayı değiştireceklerini de belirtti.

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