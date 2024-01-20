Boluspor kaleyi açtı Bandırmaspor boş kaleye gol attı. Herkes şaşkınlıkla izledi

Boluspor; Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor'u konuk etti.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Son saniyelerde yaşanan bir pozisyon tarihi anların yaşanmasına neden oldu.

Hakem atışı sonrası Boluspor defansı centilmenlik göstermek için topu Bandırmaspor yarı sahasına doğru gönderdi. Ancak Bolusporlu Adel Bettaieb topu alıp ceza sahasına girdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Bu gol Bandırmasporlu oyuncuların sert tepki göstermesine neden oldu.

Yapılan santra sonrası Bolusporlu oyuncular da topu rakibe bıraktı ve hiç hareket etmedi. Mustafa Çeçenoğlu boş kaleye golü atıp sonucu ilan etti: 2-1.

https://twitter.com/YenicagSpor/status/1748744853314306067/video/1