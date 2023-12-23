Volkan Demirel karısına yan bakan adamın kafasında şişe kırdı iddiası. Zeynep Demirel: Adam Galatasaraylıydı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tayyip Salih Yılmaz
Volkan Demirel karısına yan bakan adamın kafasında şişe kırdı iddiası. Zeynep Demirel: Adam Galatasaraylıydı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, katıldığı bir programda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Soramazsın Plus adlı YouTube programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Zeynep Demirel, 2011 yılı yazında Çeşme'de meydana gelen bir olayla ilgili de yıllar sonra ilk kez konuştu. Çeşme'de o yaz Volkan Demirel'in bir mekanda bir adamla kavga ettiği ve kafasında şişe kırdığı ileri sürülmüştü. Kavganın nedeni olarak da Zeynep Demirel'e yan bakması gösterilmişti.

Zeynep Demirel, kavganın yan bakma nedeniyle çıkmadığını, adamın Galatasaraylı olduğunu açıkladı.

Zeynep Demirel, "Adam Galatasaraylıymış. Volkan’a bakarak bir şey söylemiş. Sözlü atışma ve itiş kakış oldu. Ama şişe kırma falan yok. Bu olay gazetelere şöyle yansıdı: Volkan eşine yan baktığı için adamın kafasında şişe kırdı. Şişe kırmadı. Gazetelerde bu haberi görünce, eşi ve eşinin ailesi adamcağıza ‘Sen kadına baktın da mı adam sana saldırdı’ diye sormuş. Volkan bir tanıdık vasıtasıyla adamın karısını arayıp durumu anlattı. ‘Biz senin kocanla kavga ettik ama olayın Zeynep’le alakası yok. Boşu boşuna aranız bozulmasın’ dedi” ifadelerini kullandı.

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