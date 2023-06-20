Volkan Demirel'den Fenerbahçe iddialarına yanıt

Fenerbahçe başkanı Ali Koç’un olağan mali kurul sırasında Jorge Jesus’tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için camiayı bilen bir teknik direktörle anlaşacaklarını belirtmesinin ardından sık sık Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddia edilen Volkan Demirel’den dedikodulara dair açıklama geldi.

Volkan Demirel’in Fenerbahçe iddialarına yönelik açıklamaları şöyle;

“Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama ilk hedefim Hatayspor. Tek hedefim Hatayspor'u seneye Anka kuşu gibi döndürmek. Bayramın ikinci günü, 29 Haziran'da Riva'da toplanacağız. Elimizde 15-16 tane futbolcu var. Kampa başlıyoruz. Birçok oyuncu izledim, kendim gittim görüştüm. Yönetici abilerimizin kendi dertleri vardı yük olmak istemedim. Her insanın hedefi hayali vardır ancak Benim için öncelik Hatayspor'un ayağa kalkması”