Volkan Demirel'in Trabzonspor aşkı!

Editör: Ufuk Cingöz
Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Atakaş Hatayspor'un, Mersin'de Trabzonspor'u konuk ettiği maçta Volkan Demirel'in ekibi 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Teknik direktör Volkan Demirel aldığı bu galibiyetle tarihe de geçti.
Opta verilerine göre Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 27 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. (16G 11B).
Hatayspor geride kalan 6 haftada 4 beraberlik, 2 galibiyet ile 10 puana sahip.
Volkan Demirel'in öğrencileri ligin 7. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.