Volkan Demirel'in Trabzonspor'a karşı bileği bükülmüyor. Şaşırtan istatistik ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden dolayı ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, yeni sezona bomba gibi başlayarak müthiş bir istikrar gösterdi.

Trabzonspor karşısında alınan galibiyetle birlikte puanını 10'a yükselten Hatayspor ligde 4. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Volkan Demirel, futbolculuk yaptığı Fenerbahçe'de ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 27 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Eski milli oyuncunun göze çarpan detayı da sosyal medyada gündem oldu.