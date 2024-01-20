Vücuda girdiği an kana karışan tek besin ortaya çıktı. Vitamin deposu

İlaçlar ve bazı maddelerin dışında besin olarak direk kana karışan bir besin maddesini bünyesinde barındırmasıyla pekmez dikkat çekti.

Pekmezin içerisinde B1,B2,B3 ve demir gibi birçok maddenin bulunması dikkat çekti.

İşte pekmezle ilgili az bilinen detaylar…

Pekmez, Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel bir besinidir. Şeker ve katkı maddesi içermeden, şekerli meyve sularının kaynatılmasıyla elde edilen koyu ve tatlı bir şuruptur.

Pekmez, üzüm, keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarı gibi farklı meyvelerden yapılabilir.

Pekmezin besin değeri, kullanılan meyveye göre değişir.

Pekmez, vücudun ihtiyacı olan karbonhidrat ve enerjiyi yüksek şeker içeriği sayesinde sağlar. Ayrıca pekmez, B vitaminleri (B1,B2,B3), kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, krom gibi vitamin ve mineraller bakımından da zengindir. Bir yemek kaşığı pekmez, ortalama 29 kalori, 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içerir. Pekmezin 100 gramı ise yaklaşık 293 kalori verir.

Pekmez, sindirilmeden kana karışan glikoz ve fruktoz içerir. Bu nedenle pekmez, kan yapıcı, kansızlık giderici, kemik sağlığı destekleyici, kan basıncı düzenleyici, bağışıklık sistemini güçlendirici, öksürük kesici ve balgam söktürücü gibi faydalar sağlar.

Pekmez, ağız içi yaraların iyileşmesine de yardımcı olur. Pekmez, diyabet hastaları, hamile ve emziren anneler, iyileşme sürecindeki hastalar, büyüme çağındaki çocuklar, kilo almak isteyenler, iştahsız ve halsiz olanlar için önemli bir besindir. Pekmez, cilt hastalıklarının tedavisinde de etkili bir yardımcıdır.

Pekmez, sağlıklı ve lezzetli bir besin olmasına rağmen, bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

Pekmez, evde yapıldığında güneş görmeyen ve serin bir yerde saklanmalıdır. Marketten alınan pekmez ise açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmelidir.

Pekmez, çok yüksek ısıya maruz bırakılmamalıdır. Donan pekmez, 70 santigrat derecenin üzerine çıkmadan bain-marie yöntemiyle eritilmelidir.

Pekmez, fazla tüketildiğinde ishal ve şişkinliğe yol açabilir. Bu yüzden pekmez, dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Yetişkinler günde 1-2 yemek kaşığı, çocuklar ise 1-2 tatlı kaşığı pekmez yiyebilir.