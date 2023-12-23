Kışı hastalıklardan uzak geçirmek isteyenlere müjde. Vücuttaki mikroplar bitiriyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
Kışı hastalıklardan uzak geçirmek isteyenlere müjde. Vücuttaki mikroplar bitiriyor
Vücuttaki mikropları bitiren kışı hastalıklardan uzak geçirmek isteyenlere kekik çayı müjdesi geldi.

Kekik, kış aylarında sağlığımız için harika bir baharat olduğu biliniyor. Hem yemeklere hem de çaya katılarak tüketilebileceğinin altı çizildi.

Kekiğin doğal bir ilaç olarak pek çok fayda sağlayacağı bildirildi. İşte kekiğin mucizevi etkileri ve nasıl kullanılacağı…

Kekik, vücudumuzu hastalıklara karşı korumak için gerekli olan vitamin ve mineralleri içerir. Kekik çayı veya yağı, solunum yolu enfeksiyonlarına, öksürüğe, boğaz ağrısına, soğuk algınlığına ve gribe iyi gelir.

Kekik, nefes almayı kolaylaştırır ve tıkanıklığı giderir.

Kekik, sindirim sisteminin dostudur. Mide ve bağırsak sağlığını destekler. Gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunları önler. Kekik, antiseptik ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Enfeksiyonlara karşı savaşır ve mikropları öldürür.

Kekik, cilt sağlığını da iyileştirir. Akne, egzama ve mantar enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Kekik yağı, cilde masaj yaparak uygulanabilir. Kekik, kan şekerini düzenler, kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur.

Kekik çayı yapmak için, 2 tatlı kaşığı taze veya kuru kekik otunu bir bardağa koyun. Üzerine kaynar su dökün ve ağzını kapatın. 5 dakika demlenmesini bekleyin ve süzün. İsteğe bağlı olarak bal, limon veya tarçın ekleyebilirsiniz.

Kekik, lezzetli ve sağlıklı bir baharattır. Kışı turp gibi geçirmemek için mutlaka tüketin. Kekiğin faydaları saymakla bitmez. Kekik, doğanın bize sunduğu bir mucizedir.

İlgili Haberler
Şifa deposu ot kış hastalıklarına böyle çare oluyor
İşte kışın burnu tıkayan hastalıklar
Son Haberler
Seyir halindeyken yanmaya başlayan cip böyle patladı Gündem
Seyir halindeyken yanmaya başlayan cip böyle patladı
Uyuşturucu ile yakalanan iş insanı herkesi şoke edecek siyasinin ismini verdi Gündem
Uyuşturucu ile yakalanan iş insanı herkesi şoke edecek siyasinin ismini verdi
Amatör kümedeki takıma elenen Ajax flaş bir karar aldı! Yol ve bilet paraları iade edilecek Spor
Amatör kümedeki takıma elenen Ajax flaş bir karar aldı! Yol ve bilet paraları iade edilecek
Erdoğan 'Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü' dedi Gündem
Erdoğan 'Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü' dedi
İsrail'e ait gemiye drone saldırısı. Hasar oluştu Gündem
İsrail'e ait gemiye drone saldırısı. Hasar oluştu
TCMB'den reeskont faiz kararı Ekonomi
TCMB'den reeskont faiz kararı
6 şehit verilen hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Kahreden detay Gündem
6 şehit verilen hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Kahreden detay