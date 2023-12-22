Şifa deposu ot kış hastalıklarına böyle çare oluyor

Sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelen insanlar, birçok bitkinin faydalarını keşfettiği ifade edildi. Bu bitkilerden birinin de kulak otu dikkat çekti.

Kulak otu, ayrıca çayı demlenerek içilebileceği ortaya çıktı.

Kulak otunun çayının grip, nezle, ateş, mide ekşimesi, ülser, guatr, damar sertliği, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara karşı etkili olduğu altı çizildi.

KULAK OTU NASIL KULLANILIR?

Kulak otu, lezzetli ve ekşi bir tada sahip olduğu bildirildi. Kulak otu, taze veya kurutulmuş olarak kullanılabileceği vurgulandı.

Kulak otu, salata, turşu, meze gibi yiyeceklerin içine de katılabileceği vurgulandı.

Kulak otu, sağlıklı ve doğal bir bitki olmasına rağmen, fazla tüketildiğinde bazı yan etkilere neden olabileceğinin altı çizildi.

Kulak otu, içerdiği oksalik asit nedeniyle böbrek taşı oluşumuna sebep olabileceği dile getirildi.

Ayrıca, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hamileler ve emzirenler kulak otu tüketmeden önce doktorlarına danışması gerektiği tavsiye edildiği bildirildi.