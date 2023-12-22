Şifa deposu ot kış hastalıklarına böyle çare oluyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Şifa deposu ot kış hastalıklarına böyle çare oluyor
Kulak otunun çayını demlenerek içilebildiğinde grip, nezle, ateş gibi kış hastalıklarına çare olmasıyla dikkat çekti.

Sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelen insanlar, birçok bitkinin faydalarını keşfettiği ifade edildi. Bu bitkilerden birinin de kulak otu dikkat çekti.

Kulak otu, ayrıca çayı demlenerek içilebileceği ortaya çıktı.

Kulak otunun çayının grip, nezle, ateş, mide ekşimesi, ülser, guatr, damar sertliği, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara karşı etkili olduğu altı çizildi.

KULAK OTU NASIL KULLANILIR?

Kulak otu, lezzetli ve ekşi bir tada sahip olduğu bildirildi. Kulak otu, taze veya kurutulmuş olarak kullanılabileceği vurgulandı.

Kulak otu, salata, turşu, meze gibi yiyeceklerin içine de katılabileceği vurgulandı.

Kulak otu, sağlıklı ve doğal bir bitki olmasına rağmen, fazla tüketildiğinde bazı yan etkilere neden olabileceğinin altı çizildi.

Kulak otu, içerdiği oksalik asit nedeniyle böbrek taşı oluşumuna sebep olabileceği dile getirildi.

Ayrıca, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hamileler ve emzirenler kulak otu tüketmeden önce doktorlarına danışması gerektiği tavsiye edildiği bildirildi.

İlgili Haberler
İshali kesiyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor
Son Haberler
İsrail’e domates satan Saadet Partili ilçe başkanı görevden alındı Gündem
İsrail’e domates satan Saadet Partili ilçe başkanı görevden alındı
Metro saldırganını tutuklatma gerekçesinde hukuk dersi veren kadın savcı başsavcı yapıldı Gündem
Metro saldırganını tutuklatma gerekçesinde hukuk dersi veren kadın savcı başsavcı yapıldı
Serdar Ali Çelikler tuhaf şeyler oluyor diyerek açıkladı. Skandalların perde arkasını ortaya çıkardı Spor
Serdar Ali Çelikler tuhaf şeyler oluyor diyerek açıkladı. Skandalların perde arkasını ortaya çıkardı
Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar aştı Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar aştı
Meclis'te 6 dakika boyunca terörist bebek katili Öcalan'ı övdü. Bütün milletvekilleri de dinledi Gündem
Meclis'te 6 dakika boyunca terörist bebek katili Öcalan'ı övdü. Bütün milletvekilleri de dinledi
Mucize otu böyle kullanırsanız cilt problemlerine deva oluyor Şifalı Bitkiler
Mucize otu böyle kullanırsanız cilt problemlerine deva oluyor
Gazze’de ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi Dünya
Gazze’de ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi