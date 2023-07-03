Wagner'in kurucusu Prigojin ‘Rus yönetimine karşı isyan amacına ulaştı’

Rusya'da Wagner güvenlik şirketi lideri, silahlı isyanın başarılı olduğunu iddia etti.

Wagner'in kurucusu Prigojin ‘Rus yönetimine karşı isyan amacına ulaştı’

Rusya'da özel güvenlik şirketi Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, geçen ay Rus ordusuna karşı düzenledikleri silahlı isyanın amaçlarına ulaştığını söyledi.

Prigojin, sosyal medyada paylaştığı sesli mesajda, "Halkın desteği bizim için çok önemli. Adalet için yürüdük, hainleri cezalandırdık ve toplumu uyandırdık. Yakında daha fazla zafer kazanacağımızı göreceksiniz." dedi.

Wagner'in Telegram kanalından yapılan açıklamada ise, "Wagner'in özel askeri operasyonu durdurduğu ve Belarus'a taşındığı" belirtildi.

Wagner'in lideri Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunun Wagner'e saldırdığını öne sürmüş ve karşılık vereceklerini söylemişti. Wagner savaşçıları Ukrayna'dan ayrılarak Rostov bölgesine girmişti.
Bunun üzerine FSB, "silahlı isyan" gerekçesiyle Prigojin hakkında dava açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak tanımlamıştı.

Prigojin, Moskova'ya yürüyeceklerini duyurmuş, Kremlin ise güvenlik önlemlerini yükseltmişti.

Prigojin, 24 Haziran'da Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun gerilimi düşürme teklifini kabul ettiğini açıklamıştı.

Prigojin, Rus kanının dökülmesinden pişman olduklarını ve saha kamplarına geri döndüklerini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Prigojin hakkındaki davanın devam ettiğini söyledi.

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