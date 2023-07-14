Wanda Nara gece yarısı hastaneye kaldırıldı. Icardi iptal etti

Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara Çarşamba gecesi yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Wanda Nara gece yarısı hastaneye kaldırıldı. Icardi iptal etti

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile yaşanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan üzücü bir haber geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Arjantin basınında yer alan habere göre, Mauro Icardi’nin hem menajeri hem de eşi durumunda bulunan Wanda Nara, Çarşamba gecesi yaşadığı şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ICARDI ÇOK ÜZGÜN
Eşi Wanda Nara’nın durumu için çok üzüldüğü ifade edilen Mauro Icardi’nin eşinin hastanedeki testlerinin uzaması nedeniyle tatil planlarını iptal ettiği de gelen haberler arasında.

Öne Çıkanlar
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Son Haberler
Nicolo Zaniolo'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri Spor
Nicolo Zaniolo'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri
Yapay zekayla ilahi okutturulan Celal Şengör hop oturdu hop kalktı Güncel
Yapay zekayla ilahi okutturulan Celal Şengör hop oturdu hop kalktı
İslam Memiş gram altın ve doların ne zaman rekor üstüne rekor kıracağını açıkladı Ekonomi
İslam Memiş gram altın ve doların ne zaman rekor üstüne rekor kıracağını açıkladı
Kiraz üreticileri satamadıkları kirazı yola döktü Güncel
Kiraz üreticileri satamadıkları kirazı yola döktü
Trabzonspor'un eski yıldızından haber alınamıyor! Fousseni Diabate kayboldu Spor
Trabzonspor'un eski yıldızından haber alınamıyor! Fousseni Diabate kayboldu
Fuhuş çetesinin aylık kazancı şok etti Güncel
Fuhuş çetesinin aylık kazancı şok etti
Menzil'in yeni şeyhi: Demokrasi suç ve günahı işlemeyi teşvik eden yönetimdir Güncel
Menzil'in yeni şeyhi: Demokrasi suç ve günahı işlemeyi teşvik eden yönetimdir