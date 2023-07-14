Wanda Nara gece yarısı hastaneye kaldırıldı. Icardi iptal etti

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile yaşanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan üzücü bir haber geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Arjantin basınında yer alan habere göre, Mauro Icardi’nin hem menajeri hem de eşi durumunda bulunan Wanda Nara, Çarşamba gecesi yaşadığı şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ICARDI ÇOK ÜZGÜN

Eşi Wanda Nara’nın durumu için çok üzüldüğü ifade edilen Mauro Icardi’nin eşinin hastanedeki testlerinin uzaması nedeniyle tatil planlarını iptal ettiği de gelen haberler arasında.