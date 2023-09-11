Wanda Nara gelen soru üzerine çılgına döndü: Ne kadar alçakça

Wanda Nara sosyal medyada bir takipçisinin hastalığı ile ilgili yaptığı soru sonrası "birilerinin benim bile bilmediğim bir şeyi sorgulaması ya da yargılaması ne kadar alçakça" dedi.

Wanda Nara gelen soru üzerine çılgına döndü: Ne kadar alçakça

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara sosyal medyada bir kullanıcı tarafından hastalığı ile ilgili gelen yorum sonrası sinirlerine hakim olamadı.

"NEDEN YALAN SÖYLEDİNİZ"
Sosyal medyada bir kullanıcı, Wanda Nara'ya "Hastalığınız hakkında neden yalan söylediniz" diye bir yorumda bulundu.

"NE KADAR ALÇAKÇA"
Wanda Nara ise gelen bu yoruma, "Neyse ki sayıları az ama ortada spekülasyonlar var. Birilerinin benim bile bilmediğim bir şeyi sorgulaması ya da yargılaması ne kadar alçakça. Bu onların açığa çıkardığı ve benim tarafımdan değil ama kamuoyuna açıklanan kişisel bir durum. Birçok insan beni iyi görmek ve ne olduğunu ve nasıl olduğumu bilmek istiyor. Bir gün bunu anlatacağım" cevabını verdi.

"ANLATACAĞIM"
Başka bir kullanıcı ise, Wanda Nara'dan yaşadıklarını ve hastalığıyla ilgili insanlara yardımcı olması çağrısında bulundu. Wanda Nara, bu yoruma ise, "İnsanlar sizi yargılıyor. Şu anda bunu kendime saklamayı tercih ediyorum. Daha güçlü olduğumda anlatacağım. Asla bir sağlık sorunuyla oynamam!" diye karşılık verdi.

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