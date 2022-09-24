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Icardi attı Galatasaray kazandı

Milli maçlar için Süper Lig'e verilen arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 21:38
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Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra herkesin merak ettiği Icardi Galatasaray'ın golünü attı

Icardi attı Galatasaray kazandı
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Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi attı.

Galatasaray, Nef Stad'nda oynanan hazırlık maçında İstanbulspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın önemli anları...

GOL: 12. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı alanından uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı kontrol edip doğrudan kaleye gönderdi ve topu filelerle buluşturdu.

18. dakikada Mata'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Icardi'nin içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz kontrol ettikten sonra şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi. Savunmanın uzaklaştıramaya çalıştığı topu Mata tamamladı, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Mata'nın pasıyla sağdan ceza sahasına hareketlenen Icardi'nin içeri çevirdiği topa Barış Alper Yılmaz gelişine vurdu. Kaleci ayaklarıyla topun kaleye gitmesine izin vermedi.

GOL: 30. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Ebert'in içeri gönderdiği topa Mehremic gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1

61. dakikada Barış Alper Yılmaz'la ceza yayı üstünde paslaşan Mata'nın vuruşunda top kalecide kaldı.

GOL: 64. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. İstanbulspor'un korner atışı sonrasında kaptırılan topla hızlı hücuma çıkan sarı-kırmızılı takımda Almazbekov, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada topun başına geçen Icardi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

77. dakikada Oliveira'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Barış Alper Yılmaz ceza sahası içinde kafayla topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Mata ve Icardi için ilklerin akşamı

Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferi Juan Mata, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol oyuncuya 11 kişilik kadroda görev verirken, sarı-kırmızılıların bir başka transferi Mauro Icardi de ilk kez 11'de sahaya çıktı. Icardi, 65. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray forması altında ilk gol sevincini yaşadı.

Buruk'tan gençlere görev

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçında genç oyunculara görev verdi.

Buruk, Özgür Aksaka ve Metehan Baltacı'ya 11'de görev verirken, Beknaz Almazbekov ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Buruk ilerleyen dakikalarda ise Ali Turap Bülbül, Caner Doğan, Berk Kızıldemir, Halim Yükseloğlu, Eren Paşahan ve Arda Deniz Yavaş'a şans verdi.


 

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