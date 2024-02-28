Wanda Nara'dan flaş itiraf: Icardi bunu hiç istemiyor bazen beni çok kırıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Wanda Nara'dan flaş itiraf: Icardi bunu hiç istemiyor bazen beni çok kırıyor
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızla kavga etmelerinin nedenini anlattı.

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ülkesi Arjantin'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Nara, "Mauro ile en büyük kavgamızın sebebi benim çalışmam. Yani bunu yapmamamı çok isterdi, bunun gereksiz olduğunu düşünüyor. Bazen erken kalktığımı görüyor ve bana 'ne gerek var' diyor" ifadelerini kullandı.

Kendisinin iş kadını, sunucu ve şarkıcı olduğunu belirten Wanda Nara, "İşime olan bağlılığımı sorguluyor. Beni kıracak yorumlar yapıyor. Eğer bir konuda kavga ediyorsam, bunun nedeni 'ne gerek var' ya da 'ne istiyorsun' yorumlarıdır."Futbolcuların eşleri için en kötüsü hiçbir şey olmamaktır. Bir çatlak ile birlikteler. Ne kadar işler berbat olursa olsun, hiç çalışmazsan, başka bir şey yapmazsan, evinden hiç çıkmazsan olmaz. Kadınlar çalışmak zorunda, bir şeyler yapmak zorunda. Onun ünlü olduğunu söylemiyorum, çünkü değil. Ama bir kadın olarak hayallerini gerçekleştirmeli ve bağımlı olmamalısınız, Küçük bir öpücük ve 'ben gidiyorum' deme şansına sahip olmalı. Kalmak istiyorsa sorun yok ama başka seçeneği olmadığı için kalmamalı. Dışarı çıkan kişinin kadın olması iyi bir şey... Onun aynı zamanda çocuklarınıza verdiğiniz bir örnek olduğunu hissediyorum" dedi.

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