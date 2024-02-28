Galatasaray maçı öncesi Karagümrük'ün yıldızına ceza

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Galatasaray maçı öncesi Karagümrük'ün yıldızına ceza
Karagümrüklü Ryan Mendes 2 maç ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fatih Karagümrük’ün yıldız futbolcusu Ryan Mendes'i 2 maç men cezasına çarptırdı.

TFF’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu RYAN ISAAC MENDES’in, 25.02.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir” denildi.

Fatih Karagümrük 29 Şubat Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile karşılaşacak.

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