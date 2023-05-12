Wanda Nara ters köşe yaptı. Galatasaraylıları kahreden paylaşım

Galatasaraylı Icardi'nin eşi Wanda Nara, yaptığı paylaşımla herkesi ters köşe yaptı.

Wanda Nara ters köşe yaptı. Galatasaraylıları kahreden paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Brezilya ekibi Internacional takımının tişörtüyle poz verdi.

TİŞÖRTLE POZ VERDİ
Internacional takım tişörtüyle poz veren Wanda Nara, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Brezilya ekibinin taraftarları, Mauro Icardi'nin takıma transfer olmasını istedi.

Fotoğrafa binlerce beğeni gelirken, çok sayıda yorum yapıldı.

KULÜPLE GÖRÜŞME YAPILDI
Geçtiğimiz günlerde bir Galatasaray taraftarının sorduğu, "Icardi'nin geleceği ne olacak, Türkiye'de kalacak mı" sorusuna kırmızı kalp ve aslan emojisi ile yanıt vermişti.

Bu yanıt Icardi'nin Galatasaray'da kalma ihtimalini güçlendirdi.

Ayrıca Icardi'nin menajeri geçtiğimiz günlerde Florya'da bir görüşme gerçekleştirdi.

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