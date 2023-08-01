Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: Kariyerini bitirmek istedi

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yaşadığı hastalık süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: Kariyerini bitirmek istedi

Galatasaray'ın PSG'den bonservisini aldığı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin'den Angel de Brito'ya konuştu.

Nara hastalığını öğrendiğinde ailesinin verdiği tepkiyi anlatırken, "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu." şeklinde konuştu.

Wanda Nara'nın diğer açıklamaları şu şekilde;

"Herkes şoktaydı. Şoktaydı ve dağılıyordu. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken ben hastalığımı televizyondan öğrendi."

"Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim."

"Doktorlara, 'TV'de hastalığımı söylüyorlar' dedim. Henüz bilmiyordu. Orada 5 test daha yaptırdı ama hastalığımı yüzde 100 teyit edemediler. Bu yüzden verdikleri ilaçlarda hata yapmamak için mümkün olduğunca doğru bir şekilde hastalığı tespit etmek istiyorlar."

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