Weghorst'tan flaş Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan ancak beklenen performansı gösteremeyen Wout Weghorst, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'tan devre arasında ayrılan ve Manchester United'a giden Wout Weghorst, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda flaş bir itirafta bulundu.

"ONLARI ÖZLÜYORUM"
Siyah-beyazlı taraftarları mesaj gönderen Wout Weghorst "Beşiktaş taraftarlarına dürüst olmam gerekirse, orada inanılmaz bir zaman geçirdim. Bir anda takımdan ayrıldım, onlarla konuşma şansım olmadı. Onları özlüyorum, orada harika zaman geçirdim" dedi.

"İYİ BİR NEDENİM VARDI"
30 yaşındaki Hollandalı golcü ayrıca "Bana davranışları gönüldendi, hepsini özlüyorum. Burası harika bir kulüp. Manchester United dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Türkiye'yi terk etmek için gerçekten iyi bir nedenim vardı. Umarım bunu herkes anlamıştır" ifadelerini kullandı.

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