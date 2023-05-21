West Ham Leeds United'ı ateşe attı

İngiltere Premier Lig'de düşme hattındaki Leeds United, öne geçtiği maçta West Ham'a yenilince şansını zora soktu.

West Ham Leeds United'ı ateşe attı

İngiltere Premier Lig 37. hafta karşılaşmasında West Ham United ile Leeds United karşılaştı.

Leeds, maçın 17. dakikasında Rodrigo’nun golüyle öne geçti.

Ancak West Ham, 31. dakikada Declan Rice, 72’de Jarrod Bowen ve 90+4’te Manuel Lanzini’nin golleriyle sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Leeds United, 31 puanla 18. sırada kaldı ve bitime bir hafta kala küme düşme hattından kurtulamadı. West Ham United ise, 40 puana ulaştı.

Leeds, ligdeki sonra maçında Tottenham’ı ağırlayacak. West Ham ise, deplasmanda Leicester ile karşılaşacak.

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