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WhatsApp kendine mesaj atma nasıl yapılır? WhatsApp kendine mesaj atılır mı?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni ‘kendine mesaj atma’ özelliğini duyurmuştu. WhatsApp kendine mesaj atma özelliğini kullanmak isteyen kişiler nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, WhatsApp kendine mesaj atma nasıl yapılır? WhatsApp kendine mesaj atılır mı?

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 11:01
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WhatsApp kendine mesaj atma nasıl yapılır? WhatsApp kendine mesaj atılır mı?

WhatsApp kendine mesaj atma nasıl yapılır? WhatsApp kendine mesaj atılır mı?
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WhatsApp uygulaması kendine mesaj atma özelliğini aktif hale getirdi. WhatsApp’ın kendine mesaj atma özelliğini kullanmak isteyenler arama motorlarında araştırıyor. Peki, WhatsApp kendine mesaj atma nasıl yapılır? WhatsApp kendine mesaj atılır mı?

Whatsapp yeni güncelleme ile birlikte kişilerin kendisine mesaj gönderebilme özelliğini aktif hale getirdi. Not tutabilmek için pratik bir yöntem olan bu yeniliği birçok kullanıcı deneyimleyemeye başladı. Peki, WhatsApp kendine mesaj atma nasıl yapılır?

WHATSAPP’DA KENDİNE MESAJ ATILIR MI?

Dünyada en fazla kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni özelliğini kullanıcılarının beğenisine sundu. Uygulaması güncel olan kişiler kendine mesaj yollama özelliğini kullanmaya başladı.

Henüz güncelleme bazı kullanıcılara ulaşmasa da kendine mesaj atma özelliği ilgi görmeye başladı.

WhatsApp kendine mesaj atma özelliği sayesinde telefonunuzdan bilgisayarınıza dosya aktarmak için başka bir başka kullanıcıya gerek kalmadan kendinize mesaj atabileceksiniz. Aynı şekilde not tutmak veya bir şeyi kaydetmek için de kendinize mesaj yollayarak yeni özelliği test edebilirsiniz.

Şimdilik sadece bazı kullanıcılara gelen kendine mesaj atma özelliği WhatsApp uygulaması güncellemesinin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

WHATSAPP KENDİNE MESAJ ATMA NASIL YAPILIR?

WhatsApp’da kendinize mesaj atabilmek için uygulamanız güncel ise aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

-İlk olarak “yeni sohbet” başlatmayı seçin.

-Daha sonra karşınıza çıkan kişiler listenizin en üstünde kendinizi göreceksiniz.

-Sohbeti açtığınızda ise "Kendine mesaj at" yazısını ile karşılaşacaksınız.

-Kendinize bir şeyler yazarak mesaj gönderin.

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