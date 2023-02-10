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WhatsApp’tan devrim gibi yenilik

WhatsApp'ın beta sürümünde, sesli mesajları metne çevirme işlevi üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:00
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WhatsApp’tan sesli mesajı metne çevirme özelliği

WhatsApp’tan devrim gibi yenilik
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp'ın sesli mesajları yazıya çevirme özelliği ilk olarak 2021 sonbaharında düşünülmüş, ancak yeni özellik üzerindeki çalışmalar bilinmeyen nedenlerle kesintiye uğramıştı.

Son gelen bilgilere göre geliştiriciler bu yeni işlevi test ediyorlar.

Yeni özelliğin ne zaman geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacağı ise henüz belli değil.

BİLGİ KUTUSU

Yenilik, uygulamanın 23.3.0.73 numaralı beta sürümünde keşfedildi. Bu sürümde bir sesli mesajın metne çevrilememesi durumunda görünecek bir bilgi kutusu keşfedildi. Bu kutuda gösterilen nedenler arasında konuşmanın tanınamaması ve transkripsiyon dilinin sistem diliyle eşleşmemesi yer alıyor.

WABetaInfo uzmanları, sesli mesajların metne çevrilme işleminin yalnızca cihazda gerçekleştiğini ve muhataplar dışında kimsenin bu bilgilere erişemeyeceğini vurguluyor.

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in
10.02.2023 10:44
hic kullanmicaim kesin nekadar interneti kasiyor limutler zaten az fiyat yüksek  
 
Caner
10.02.2023 10:42
Telegram buna bir yerleri ile güldü  
 
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