WhatsApp’tan devrim gibi yenilik

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp'ın sesli mesajları yazıya çevirme özelliği ilk olarak 2021 sonbaharında düşünülmüş, ancak yeni özellik üzerindeki çalışmalar bilinmeyen nedenlerle kesintiye uğramıştı.

Son gelen bilgilere göre geliştiriciler bu yeni işlevi test ediyorlar.

Yeni özelliğin ne zaman geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacağı ise henüz belli değil.

BİLGİ KUTUSU

Yenilik, uygulamanın 23.3.0.73 numaralı beta sürümünde keşfedildi. Bu sürümde bir sesli mesajın metne çevrilememesi durumunda görünecek bir bilgi kutusu keşfedildi. Bu kutuda gösterilen nedenler arasında konuşmanın tanınamaması ve transkripsiyon dilinin sistem diliyle eşleşmemesi yer alıyor.

WABetaInfo uzmanları, sesli mesajların metne çevrilme işleminin yalnızca cihazda gerçekleştiğini ve muhataplar dışında kimsenin bu bilgilere erişemeyeceğini vurguluyor.