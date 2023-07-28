WhatsApp’a yeni bir mesajlaşma yöntemi geliyor. Herkes bu özelliği çok sevecek

WhatsApp kullanıcılarına artık videolu mesajlaşma özelliği geleceği açıklandı.

Yeni mesajlaşma yöntemini WhatsApp “videodan gelen tüm duygularla anları paylaşmanın eğlenceli bir yolu” olarak tanımladı.

Kullanıcıların, sohbet sırasında video mesaj moduna geçebilecek, eller serbest şekilde kayıt yapabileceği ortaya çıktı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; 60 saniyelik mesaj sırasında ön ve arka kameralar arasında geçiş yapılması mümkün olacak. Ayrıca mesajı göndermeden önce kaydı iptal edebilecek veya videonun uzunluğunu kontrol edebilebilinecek.

WhatsApp’ın açıklamasına göre video mesajlar otomatik olarak sessiz modda oynatılacak, videoya dokunduğunuzda ise sesi açılacak. Görüntülü mesajlar, kullanıcı tarafından silinene kadar sohbet geçmişinde erişilebilir kalacak. Ayrıca normal WhatsApp mesajlarına benzer şekilde, gizlilik için uçtan uca şifrelenmiş olacak.