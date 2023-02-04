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WhatsApp’a yeni özellik mi geldi? WhatsApp’a yeni avatar özelliği mi geliyor?

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a bir dizi yeni özellik geldi. WhatsApp’a gelen yeni özelliklerin daha önce WhatsApp’ın açıklarını kapatmaya yönelik olduğu söyleniyor. Peki, WhatsApp’a yeni özellik mi geldi? WhatsApp’a yeni avatar özelliği mi geliyo

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:30
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WhatsApp’a yeni özellik mi geldi? WhatsApp’a yeni avatar özelliği mi geliyor?

WhatsApp’a yeni özellik mi geldi? WhatsApp’a yeni avatar özelliği mi geliyor?
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özellikler getirdiğini açıkladı. WhatsApp’ın kullanıma sunacağı yeni özelliklerin ne olduğu merak ediliyor. Peki, WhatsApp’a yeni özellik mi geldi? WhatsApp’a yeni avatar özelliği mi geliyor?

WhatsApp bir dizi yeni bir özellikler kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellikler hem mobil uygulamada hem de web arayüzünde kullanılabilecek. Peki, WhatsApp’ın yeni özellikleri nedir?

WHATSAPP’IN YENİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

WhatsApp artık kullanıcılarına, 'mesaj sabitleme' 'benden sil' komutunu geri alma ve 'avatar kullanma' özelliklerini de sunacak.

-WhatsApp’ın bu yeni avatar özelliğiyle kişiselleştirilmiş avatarlarınızla sohbet edebilir ve bunu profil fotoğrafınız olarak ayarlayabilirsiniz. WhatsApp’da avatarınızı oluşturmak için Ayarlar'dan Avatar'ı seçmelisiniz.

-WhatsApp’da son gelen güncellemeyle birlikte, 'Benden sil' komutunu ilk birkaç saniye içinde geri alınabileceği de belirtiliyor.

-WhatsApp’da hem sizin hem de karşı tarafın görebileceği mesaj sabitleme özelliği yakında kullanıma sunulacak.

-WhatsApp'da grup açıklamaları 512 karakterden 2048 karaktere kadar çıkması ve konusu 25 karakterden 100 karaktere kadar artırılması bekleniyor. Bu özellikler sayesinde yöneticiler, birçok kişinin yer aldığı gruplara daha detaylı bilgiler yazabilecek.

-Ayrıca WhatsApp metin hizalama ve arka plan rengi değiştirme gibi birçok yeni özelliği test ettiği öğrenildi.

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