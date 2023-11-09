WhatsApp'ın sevilen özelliği Instagram'a geliyor. Biraz da Instagram karışacak

Instagram, WhatsApp'ta bulunan ''Mesaj görülme bilgisi'' kapatma özelliğini getireceğini açıkladı.

WhatsApp'ın sevilen özelliği Instagram'a geliyor. Biraz da Instagram karışacak

Meta'nın çatı şirketi olan sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıların doğrudan mesajlarda okundu bilgisini etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneği sunacağını duyurdu.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu değişikliğin test aşamasında olduğunu duyurdu ve bu yeni özelliğin kullanımını gösteren bir resmi paylaştı.

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Bu güncelleme ile kullanıcılar artık okundu bilgisini kapatma seçeneğine sahip olacaklar. Söz konusu özellik, birçok kullanıcının uzun süredir talep ettiği ve yıllardır WhatsApp'ta olan bir özellikti. Ancak Instagram'da bulunmuyordu. Bu açıklama ile birlikte özelliğin geleceği kesinleşti.

Şu an için yeni özelliğin bütün kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak kısa süre içerisinde özelliğin yayınlanan yeni bir güncelleme ile gelmesi bekleniyor.

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