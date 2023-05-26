Mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu. Bu yeni özellikle WhatsApp kullanıcılar arasında numara yerine kullanıcı adı paylaşma ayrıcalığını sunacak. Peki, WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp kullanıcı adı özelliği nedir?

WHATSAPP’IN KULLANICI ADI ÖZELLİĞİ NEDİR?

Henüz ne zaman devreye alınacağı bilinmeyen bu özellik sayesinde yeni biriyle iletişime geçmek veya bir gruba dahil edilmek için telefon numaranızı paylaşma zorunluluğunuz olmayacak.

Bu özellik aynı zamanda WhatsApp'ta gizliliği artırma yöntemlerinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Kullanıcılar, birbirlerinin benzersiz kullanıcı adlarını kullanarak, iletişime geçebilecekler.

Artık kullanıcılar, hesaplarına bir kullanıcı adı belirleyebilecek ve bu kullanıcı adı aracılığıyla diğer kullanıcılarla iletişim kurabilecekler.

Bu yenilik, WhatsApp kullanıcılarına daha fazla gizlilik ve güvenlik sağlamayı hedefliyor. Artık numaralarını paylaşmak istemeyen kullanıcılar, tercih ettikleri bir kullanıcı adını profil bilgilerine ekleyebilecekler. Böylece, diğer kullanıcılarla iletişim kurmak için sadece kullanıcı adlarını paylaşmaları yeterli olacak.

Bu özellik sayesinde kişisel bilgilerin ifşa olma riski ortadan kalkacak, çünkü numara paylaşmak bazı durumlarda bu riski beraberinde getirebiliyor. Ayrıca, kullanıcı adları, iş veya ticari amaçlarla kullanılan hesapların daha profesyonel ve tanınabilir olmasına da yardımcı olacak.

Son dönemde birçok yenilik getiren WhatsApp, kısa bir süre önce mesaj düzenleme özelliğini kullanıcılara sunmuş ve sohbetlerin daha gizli saklanmasını sağlayan bir kilit işlevini kullanıma açmıştı. Ayrıca, Android uygulamasının arayüzünü güncelleyerek üst taraftaki sekme çubuğunu alt tarafa taşımıştı.