WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp kullanıcı adı özelliği nedir?

WhatsApp yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu. Buna göre WhatsApp yeni kullanıcı adı özelliğine sahip olacak. Peki, WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp kullanıcı adı özelliği nedir?

WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp kullanıcı adı özelliği nedir?

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu. Bu yeni özellikle WhatsApp kullanıcılar arasında numara yerine kullanıcı adı paylaşma ayrıcalığını sunacak. Peki, WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp kullanıcı adı özelliği nedir?

WHATSAPP’IN KULLANICI ADI ÖZELLİĞİ NEDİR?

Henüz ne zaman devreye alınacağı bilinmeyen bu özellik sayesinde yeni biriyle iletişime geçmek veya bir gruba dahil edilmek için telefon numaranızı paylaşma zorunluluğunuz olmayacak.

Bu özellik aynı zamanda WhatsApp'ta gizliliği artırma yöntemlerinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Kullanıcılar, birbirlerinin benzersiz kullanıcı adlarını kullanarak, iletişime geçebilecekler.

Artık kullanıcılar, hesaplarına bir kullanıcı adı belirleyebilecek ve bu kullanıcı adı aracılığıyla diğer kullanıcılarla iletişim kurabilecekler.

Bu yenilik, WhatsApp kullanıcılarına daha fazla gizlilik ve güvenlik sağlamayı hedefliyor. Artık numaralarını paylaşmak istemeyen kullanıcılar, tercih ettikleri bir kullanıcı adını profil bilgilerine ekleyebilecekler. Böylece, diğer kullanıcılarla iletişim kurmak için sadece kullanıcı adlarını paylaşmaları yeterli olacak.

Bu özellik sayesinde kişisel bilgilerin ifşa olma riski ortadan kalkacak, çünkü numara paylaşmak bazı durumlarda bu riski beraberinde getirebiliyor. Ayrıca, kullanıcı adları, iş veya ticari amaçlarla kullanılan hesapların daha profesyonel ve tanınabilir olmasına da yardımcı olacak.

Son dönemde birçok yenilik getiren WhatsApp, kısa bir süre önce mesaj düzenleme özelliğini kullanıcılara sunmuş ve sohbetlerin daha gizli saklanmasını sağlayan bir kilit işlevini kullanıma açmıştı. Ayrıca, Android uygulamasının arayüzünü güncelleyerek üst taraftaki sekme çubuğunu alt tarafa taşımıştı.

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
‘Ülkenin durumu beni çok üzüyor’ diyen 84 yaşındaki gazi oy kullanmak için Türkiye’ye geliyor Güncel
‘Ülkenin durumu beni çok üzüyor’ diyen 84 yaşındaki gazi oy kullanmak için Türkiye’ye geliyor
Al Sancak 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Al Sancak 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?
Ürdün'ün Hartum Büyükelçisinin konutuna saldırı düzenlendi Dünya
Ürdün'ün Hartum Büyükelçisinin konutuna saldırı düzenlendi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Tümüyle karartma altındayım. Korkak bu adam korkak Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Tümüyle karartma altındayım. Korkak bu adam korkak
Yüz Yıllık Mucize 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Yüz Yıllık Mucize 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman?
Son Dakika… Kılıçdaroğlu FOX TV canlı yayınında açıklıyor Siyaset
Son Dakika… Kılıçdaroğlu FOX TV canlı yayınında açıklıyor
Vatandaşların bulduğu yavru karacalar koruma altına alındı Yaşam
Vatandaşların bulduğu yavru karacalar koruma altına alındı