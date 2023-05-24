WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp mesaj düzenleme özelliği nedir?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu. Buna göre WhatsApp yeni mesaj düzenleme özelliğine sahip olacak. Peki, WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp mesaj düzenleme özelliği nedir?

WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp mesaj düzenleme özelliği nedir?

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni mesaj düzenleme özelliğiyle kullanıcılarına sundu. Peki, WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp mesaj düzenleme özelliği nedir?

WHATSAPP’IN MESAJ DÜZENLEME ÖZELLİĞİ NEDİR?

En popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp bir yeni özelliği daha bünyesine ekliyor. Gönderilen hatalı mesajları silip yeniden yollama özelliğinin ardından şimdi de düzenleme seçeneği ekleniyor.

Şirket Blog hesabından yaptığı açıklamada, "Basit bir imla hatasını düzeltmekten mesaja ekstra bağlam eklemeye kadar birçok durumda, sohbetleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlamaktan heyecan duyuyoruz. Tek yapmanız gereken, son on beş dakika içerisinde gönderilen bir mesaja uzun basıp menüden Düzenle düğmesini seçmek" sözlerine yer verdi.

Yapılan açıklamada belirtildiği üzere, tıpkı silinen mesajlarda silindi ifadesinin görünmesi gibi, düzenlenmiş mesajların yanında düzenlendi ibaresi görünecek. Böylece mesajlaştığınız kişiler, düzenleme geçmişini görmeden düzenlemenin farkında olacak.

Bununla birlikte şirket, tüm kişisel mesajlarda, medya içeriklerinde ve aramalarda olduğu gibi, mesajlarınız ve yaptığınız düzenlemeler de uçtan uca şifreleme ile korunacağını da bildirdi.

Bu özellik şu anda kullanıcılara küresel olarak kademeli bir şekilde sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına açılmış olacak.

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