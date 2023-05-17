Mobilde ve web ara yüzünde kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik ile karşımızda. WhatsApp’ın yeni mesaj kitleme özelliği merak ediliyor. Peki, WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp’ın yeni mesaj kitleme özelliği nedir?

WHATSAPP’IN YENİ MESAJ KİTLEME ÖZELLİĞİ NEDİR?

WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda yeni özellikler tanıtıldı. Mesajları kilitleyerek başkalarının sohbete erişmesini engelleyebilirsiniz. WhatsApp, yaptığı son duyuruda sohbet mesajlarının kilitlenebileceğini duyurdu.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri mesajları kilitleyebilecek ve yalnızca Face ID veya Touch ID ile açabilecek. Gizlenen mesajlar, tıpkı arşivlenen mesajlar gibi ayrı bir sekmede görüntülenecek.

Eğer sohbet kilidi birkaç kez yanlış girilirse, sohbet en sonunda "tüm eski mesajların silinmesi" ile açılabilir hale gelecek.

Anketler için bildirimler aktif hale getirdi. Böylelikle anketi oluşturan kullanıcı ankete kaç kişiyi dahil ederse sonuçları anlık takip edebilecek.

WHATSAPP’IN YENİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

WhatsApp, aslında bundan yıllar önce çoklu cihaz özelliğini kullanıma sundu. Çoklu cihaz özelliği, artık dört cihaza kadar WhatsApp kullanılmasını mümkün kılıyor.

Sohbette tut özelliği mesaj gönderenlere yeni bir süper güç sunacak. Sohbetteki mesajlar her bir kullanıcı tarafından istendiği takdirde kaydedilecek. Mesaj size ait olduğu sürece mesajın sohbette tutulup tutulmayacağını seçebileceksiniz.

WhatsApp'ta gelen bir mesajı iletmeye çalıştığınızda artık açıklama yaparak iletebileceksiniz. Ayrıca bu özelliği görseller için de belgeler için de kullanabileceksiniz.

Birisi gönderdiğiniz mesajı sohbette tutmak istediğinde buna dair bildirim alacak ve dilerse bu imkanı karşındaki kişiye tanımlayacak. Bu sayede süreli mesajlar karşıdaki taraf tarafından yalnızca siz isterseniz sohbette tutulacak, eğer istemezseniz süresi geçtiğinde mesaj silinecek. Kaydettiğiniz mesajlar "Tutulan Mesajlar" klasöründe görünecek.

WHATSAPP’IN YENİ ANKET ÖZELLİĞİ NEDİR?

Artık çok daha detaylı anketler yapılabilecek. WhatsApp tarafından yapılan açıklamalarda anketler artık üç yeni seçeneğe sahip, bunlardan ilki, anket sorularına tek bir yanıt verme zorunlu tutulabilecek.

Oluşturulan ankette bu seçenek aktif hale getirilirse, katılımcıların birden çok yanıta oy kullanması mümkün olmayacak.

Ayrıca sohbetlerdeki arama bölümü, artık anketler için de filtre içeriyor. Yani sohbeti baştan aşağı dolaşmadan anketi direkt görebileceksiniz.